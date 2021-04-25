Германия: у гражданина Латвии изъяли фальшивые деньги, нож и дубинку
Foto: AP/Scanpix

В минувший четверг федеральная полиция Германии задержала на одном из Берлинских вокзалов 40-летний гражданин Латвии, у которого помимо дубинки и ножа обнаружили пачку фальшивых денег.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным PolizeiPress, Оружие и деньги у мужчины нашли после того, как полиция проверила его по базе данных и оказалось, что латвиец был объявлен в розыск, поскольку в 2020 году его уже ловили на ношении опасных предметов. На этот раз у него изъяли также 5 400 евро фальшивыми купюрами.

Начато расследование по возможному факту подделки денег, а также за нарушение закона об оружии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Wolt: приглашаем во вкусное путешествие по США вместе с Rokot Smokehouse &amp; Grill
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев