Германия: у гражданина Латвии изъяли фальшивые деньги, нож и дубинку

В минувший четверг федеральная полиция Германии задержала на одном из Берлинских вокзалов 40-летний гражданин Латвии, у которого помимо дубинки и ножа обнаружили пачку фальшивых денег.

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По данным PolizeiPress, Оружие и деньги у мужчины нашли после того, как полиция проверила его по базе данных и оказалось, что латвиец был объявлен в розыск, поскольку в 2020 году его уже ловили на ношении опасных предметов. На этот раз у него изъяли также 5 400 евро фальшивыми купюрами.

Начато расследование по возможному факту подделки денег, а также за нарушение закона об оружии.