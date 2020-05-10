Германия: в Дортмунде задержан гражданин Латвии, напавший на сотрудников полиции
Foto: AP/Scanpix

Сотрудники федеральной полиции Германии на этой неделе задержали на центральном вокзале Дортмунда (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) 37-летнего гражданина Латвии, который разыскивался полицией за совершенные ранее преступления. Мужчину задержали на основании выданного ордера на арест. Об этом сообщает PolizeiPress.

Латвиец привлек внимание стражей порядка, поскольку был сильно пьян и находился в общественном месте. При проверке его личности оказалось, что мужчина находится в розыске за ряд преступлений: он обвиняется в нанесении имущественного ущерба, нападении на сотрудников правоохранительных органов, а также в сопротивлении и оскорблении полицейских.

Издание сообщает, что в 2018 году в Дортмунде мужчина повредил топором две припаркованные машины, а затем напал на полицейских федеральной полиции, нанеся им телесные повреждения.

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