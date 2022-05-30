Германия: в ДТП с участием фуры из Латвии пострадал 54-летний поляк
Foto: AP/Scanpix

На трассе A 4 возле Нойдитендорфа (федеральная земля Тюрингия) в конце прошлой недели произошла авария, в результате которой тяжелые травмы получил 54-летний гражданин Польши, управлявший автомобилем
BMW X3.

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Как отмечает немецкая пресса, спасателям потребовалось больше часа и спецтехника, чтобы вызволить пострадавшего из груды металла, в которую превратилась машина. Затем водителя доставили вертолетом до ближайшей больницы.

В ДТП также был поврежден грузовой автомобиль с полуприцепом из Латвии, однако 61-летний водитель в результате столкновения не пострадал.

Также отмечается, что из-за аварии трасса в сторону Дрездена была перекрыта на два часа, а на дороге образовалась 6-километровая пробка. Предварительный ущерб, причиненный аварией, составил около 20 000 евро.

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