Германия: в машине гражданина Латвии нашли и изъяли более 2 кг кокаина на 158 000 евро
Foto: Quelle Hauptzollamt Osnabrück

По сообщению пресс-службы Федеральной таможенной службы Германии, 25 сентября таможенники Оснабрюка во время досмотра обнаружили в автомобиле латвийца 2280 граммов кокаина на сумму около 158 000 евро.

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Согласно официальному релизу немецкой таможни, проверка производилась в Шютторфе (федеральная земля Нижняя Саксония). Водитель рассказал таможенникам, что возвращается домой из Зволле (Нидерланды), где он работает.

Представитель главного таможенного управления в Оснабрюке Кристиан Хейер сообщил, что водитель, отвечая на вопрос, везет ли он запрещенные вещества, ответил отрицательно. Однако у проверяющих возникли подозрения, поэтому они решили провести усиленную проверку автомобиля. В бардачке они обнаружили два пакета фольги. При вскрытии этих пакетов выяснилось, что это кокаин (всего 2280 граммов).

Сначала 50-летнего водителя задержали, а затем по запросу прокуратуры Оснабрюка был выдан ордер на его арест. Расследование продолжается.

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