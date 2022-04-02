Германия: в поезде нашли пьяного латвийца, разыскиваемого полицией

По информации немецких СМИ, в начале недели в Эберсбахе (федеральная земля Саксония) сотрудники федеральной полиции сняли с поезда пьяного мужчину у которого в организме констатировали около 3 промилле алкоголя.

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Мужчина был пьян и настолько крепко спал, что его не смогли разбудить проводники. Позже оказалось, что у пассажира нет билета, поэтому полицейские высадили его из поезда.

При проверке оказалось, что это 32-летний гражданин Латвии, на арест которого еще в декабре 2021 года было выдано решение окружным судом Гамбурга — мужчина должен был отбывать наказание за кражу.

Сначала латвийца отправили протрезветь, а на следующий день его доставили в суд и позже перевели в тюрьму города Герлиц.