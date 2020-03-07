Германия: задержан гражданин Латвии, на арест которого было выдано шесть ордеров

Сотрудники Федеральной полиции Франкфурта-на-Одере задержали 37-летнего гражданина Латвии, на арест которого ранее выдали несколько ордеров. Об этом сообщает Polizeipresseportal.

По данным издания, мужчину выявили при проверке на автобане пассажирского автобуса, направлявшегося в сторону Берлина.

Установлено, что прокурорами Берлина и Бонна ранее были выданы шесть ордеров на арест латвийца по подозрению в краже, краже с применением оружия, атакже квартирной краже.

Задержанный доставлен для дальнейших следственных действий в Бранденбург.