Германия: задержан гражданин Латвии, совершивший 19 краж и два ограбления
Foto: AP/Scanpix

Вечером 23 марта сотрудники Федеральной полиции Кайзерслаутерна (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) при патрулировании вокзала обратили внимание на мужчину, который явно избегал встречи со стражами порядка.

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Полицейские решили проверить личность незнакомца и выяснили, что это 30-летний гражданин Латвии, который ранее был приговорен окружным судом Гютерсло к 285 дням тюремного заключения за 19 краж, два ограбления и хранение наркотиков.

На основании полученной информации латвийца задержали и сопроводили в участок, а затем отправили в тюрьму Франкенталь для отбывания наказания.

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