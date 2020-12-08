Герой и антигерой: полицейский, спасший детей, совершил ДТП в пьяном виде, коллеги его покрывали

Бюро внутренней безопасности (БВБ) начало уголовное преследование в отношении сотрудника Управления полиции порядка Курземского регионального управления полиции, который пытался помочь своему коллеге избежать уголовное ответственности за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.
По данным БВБ, подозреваемый, исполняя свои служебные обязанности, возможно, предумышленно совершил служебный подлог, чтобы помочь другому должностному лицу Госполиции избежать уголовной ответственности за дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время к подозреваемому применены мера пресечения, не связанная с лишением свободы: он отстранен от исполнения служебных обязанностей.
По данным Kurzemes Vārds, осенью 2019 года аварию совершил сотрудник Полиции порядка Гинтс Белтиньш, у которого в тот день был выходной. Полицейский ехал на своем BMW 523, а затем врезался в припаркованные Audi A4 и Volvo V70. Примечательно, что одна из машин принадлежала сотруднику Криминальной полиции.
Cвидетель ДТП сообщил, что из BMW вышел водитель, который, судя по состоянию, был пьян. Затем он снова сел в машину, но потом попытался уйти, однако свидетель ему не позволил. Полицейский предлагал ему взятку, чтобы тот его выпустил, но очевидец на это не пошел. Позже, как оказалось, эта авария не попала в полицейскую сводку для СМИ.
Как отмечает "Курземес вардс", в 2016 году Белтиньш получил звание "Почетного лиепайчанина", когда пробрался на балкон 5-го этажа, чтобы спасти маленьких детей, оставленных без присмотра матери.