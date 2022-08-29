Гибель музыканта в Кенгарагсе: суд не отправил под арест водителя, совершившего ДТП в пьяном виде

В Риге 19 августа в трагическом ДТП погиб талантливый рижский музыкант Андрей Шмелев. Его на пешеходном переходе в Кенгарагсе сбил BMW, которым управлял нетрезвый водитель. Сейчас он на свободе, поскольку Рижский городской суд решил не отправлять подореваемого под арест. Похороны Андрея, который всего месяц не дожил до своего 37-летия, состоятся 30 августа.

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Как рассказала порталу Delfi сестра Андрея — Надежда — брат серьезно занимался музыкой и был ударником во многих рок-коллективах, участвовал в записях альбомов. Вечером 19 августа вместе со своим давним другом Андреем они решили сходить прогуляться на Кенгарагский променад.

"Это произошло на регулируемом пешеходном переходе, который напротив магазина RD Eleсtronics на улице Маскавас. Брат с другом подошли к светофору. Приятель нажал кнопку, загорелся зеленый свет. По словам друга, на глазах которого все это произошло, машины остановились. Когда Андрей начал переходить дорогу, внезапно по полосе общественного транспорта на высокой скорости появился BMW, который сбил брата. Друг успел в последнее мгновенье отскочить вперед. Машина при этом не остановилась и поехала дальше", — рассказала Надежда.

Удар оказался настолько сильным, что Андрея Шмелева отбросило на 20-30 метров. Его друг сразу вызвал скорую и сообщил о трагедии сестре погибшего.

"У Андрея было сильно разбито лицо. От удара его тело в области живота и груди словно выгнуло. Смерть наступила мгновенно. В медицинском заключении указано, что причина смерти — политравма. Насколько я знаю, водитель не остановился на месте происшествия поехал дальше, повернул на улицу Кенгарага, в сторону Lido Krievu Sēta, полиция его практически сразу нашла. У машины со стороны пассажира было разбито стекло", — вспоминает Надежда Шмелева.

Полиция начала уголовный процесс. При проверке в организме задержанного 31-летнего водителя констатировали 0,77 промилле. Вместе с ним в момент аварии в салоне находилась пассажирка. И хотя уже 21 августа следователь после согласования с надзирающим прокурором обратился с просьбой применить к подозреваемому меру пресечения в виде заключение под стражу, Рижский городской суд в этом отказал.

По мнению прокуратуры, это решение необоснованно, поскольку совершенное преступление относится к категории особо тяжких и повлекших тяжкие последствия — погиб человек.

Foto: Privātā arhīva foto

"Андрей был добрым, заботливым человеком с золотым сердцем. Он из тех, кто всегда готов помочь и поддержать в трудную минуту. Любил своих близких, музыку, отдых на природе. Интересовался техникой, историей и учился на программиста. Это огромная потеря и для его семьи, и для друзей.

Тяжело терять близкого человека, еще тяжелей думать, что виновник этой страшной аварии не понесет строгого наказания. Мы опасаемся, что гибель человека сойдет ему с рук. Он сел за рулем нетрезвым, сбил Андрея и уехал с места происшествия. Не думаю что этот человек в чем-то раскаивается", — резюмировала Надежда.

Похороны Андрея Шмелева состоятся 30 августа, в 12.00, на Яунциемском кладбище.