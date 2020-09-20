Гиргенс: на первый взгляд убийство адвоката Ребенокса не похоже на заказное

По мнению министра внутренних дел Латвии Сандиса Гиргенса, убийство адвоката Павла Ребенокса (на фото) не выглядит заказным убийством. Об этом глава МВД заявил в интервью телеканалу TV3.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министр заверил, что следствие продолжается, к расследованию подключены самые лучшие кадры.

Кроме того, Гиргенс попросил Службу госбезопасности проверить прозвучавшие новости «об угрозах и тому подобном».

Сандис Гиргенс подчеркнул, что более детальную информацию о преступлении он не предоставит, т. к. все данные находятся в распоряжении полиции.

В свою очередь, коллега убитого — юрист Мартиньш Криекис пояснил, что о преступлении узнал после 02.00, когда к нему приехали следователи.

“Я считаю, что ограбление — это всего лишь прикрытие (..) Его не убивали из огнестрельного оружия. Его убивали с помощью физической силы. На мой взгляд, это однозначно было политическое убийство, которое было исполнено по заказу», - уверен Криекис.

Как уже сообщалось, в ночь на 20 сентября в Лангстини (край Гаркалнес) в своем доме был убит известный адвокат Павел Ребенокс. По предварительным данным, на него напали трое в масках, когда он открывал входную дверь. В результате нападения также тяжело пострадал бизнес-партнер Ребенокса — предприниматель и ветеринар Ингус Баландинс. Полиция начала уголовный процесс по факту убийства, связанного с ограблением.