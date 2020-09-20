Гиргенс: на первый взгляд убийство адвоката Ребенокса не похоже на заказное
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По мнению министра внутренних дел Латвии Сандиса Гиргенса, убийство адвоката Павла Ребенокса (на фото) не выглядит заказным убийством. Об этом глава МВД заявил в интервью телеканалу TV3.

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Министр заверил, что следствие продолжается, к расследованию подключены самые лучшие кадры.

Кроме того, Гиргенс попросил Службу госбезопасности проверить прозвучавшие новости «об угрозах и тому подобном».

Сандис Гиргенс подчеркнул, что более детальную информацию о преступлении он не предоставит, т. к. все данные находятся в распоряжении полиции.

В свою очередь, коллега убитого — юрист Мартиньш Криекис пояснил, что о преступлении узнал после 02.00, когда к нему приехали следователи.

“Я считаю, что ограбление — это всего лишь прикрытие (..) Его не убивали из огнестрельного оружия. Его убивали с помощью физической силы. На мой взгляд, это однозначно было политическое убийство, которое было исполнено по заказу», - уверен Криекис.

Как уже сообщалось, в ночь на 20 сентября в Лангстини (край Гаркалнес) в своем доме был убит известный адвокат Павел Ребенокс. По предварительным данным, на него напали трое в масках, когда он открывал входную дверь. В результате нападения также тяжело пострадал бизнес-партнер Ребенокса — предприниматель и ветеринар Ингус Баландинс. Полиция начала уголовный процесс по факту убийства, связанного с ограблением.

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LETA

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LETA
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