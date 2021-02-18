Гиргенс о деле художника Вилипсона: общество ждет справедливости, гарантированной государством
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Общественность Латвии обеспокоена решением суда Видземского предместья Риги о возвращении государству квартиры художника Айварса Вилипсона в связи с тем, что суд признал, что жилье было приобретено преступным путем.

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"Общество ожидает от государство, что оно гарантировало для всех справедливость, неприкосновенность прав и то, что человека нельзя лишить честно заработанных и вложенных средств. Я считаю, что в законодательстве должно быть четкое решение для такого рода ситуаций, чтобы обеспечить доверие общественности к государственным регистрам", — заявил, комментируя решение суда, министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

По мнению главы МВД, законодатель должен предоставить четкий механизм для эффективного обеспечения соблюдения основных прав участников процесса. Государство также должно обеспечить, чтобы добросовестные приобретатели имущества имели возможность в кратчайшие сроки взыскать убытки или получить компенсацию, если в ходе уголовного процесса выяснится, что приобретенная недвижимость признана приобретенной преступным путем и отчуждается в пользу государства или третьих лиц.

"Поэтому необходимо быстро создать правовую базу для создания специального фонда или ввести в стране страхование на такие случаи. Кроме того, правовая защита должна быть обеспечена как недвижимому, так и движимому имуществу — автомобилям и т.д ", — резюмировал Сандис Гиргенс.

Как уже сообщалось ранее, 17 февраля суд Видземского предместья Риги удовлетворил ходатайство Госполиции по делу об имуществе, приобретенном преступным путем, в котором просили признать квартиру художника Айварса Вилипсона, арестованную в ходе уголовного производства, имуществом, приобретенным преступным путем, и вернуть ее пострадавшей стороне — государству.

Судья Зигмундс Дундурс пояснил, что, согласно действующему в настоящее время закону, квартира, полученная преступным путем, должна быть возвращена государству.

В компетенцию суда не входит определение того, кому следует отдавать приоритет в отношении имущества, полученного преступным путем, а именно жертве преступления или добросовестному покупателю, поскольку этот вопрос должен решать законодатель.

В одном из постановлений от 8 марта 2017 года Конституционный суд (КС) указал, что законодатель должен обеспечить четкий механизм для эффективного обеспечения основных прав лиц, участвующих в процессе, включая третью сторону — добросовестного покупателя — с эффективными возможностями требовать возмещения убытков.

Суд установил, что квартира, владелица которой умерла и в отношении которой наследник не подавал ходатайство о наследстве, в 2011 году путем фальсификации документов о наследовании имущества была незаконно отчуждена в пользу лиц, не имевших права на квартиру. Следовательно, потерпевший, а именно государство, в 2011 году было лишено права распоряжаться принадлежащей ему квартирой как собственностью, оставшейся без владельца.

В свою очередь, нынешний владелец квартиры купил квартиру после завершения мошеннических действий, когда она была незаконно отчуждена и зарегистрирована в Земельной книге в пользу других третьих лиц.

Суд установил, что процедура признания имущества бесхозным была нарушена по причине мошенничества. Следовательно, государственные учреждения не знали о возможном мошенничестве и не могли реализовать свое право ходатайствовать о получении квартиры в качестве собственности арендодателя в соответствии с законом.

Суд пришел к выводу, что в соответствии с действующим законодательством, квартира, полученная преступным путем, должна быть возвращена законному владельцу — государству, признанному потерпевшим по данному делу.

В свою очередь, добросовестный покупатель имущества имеет право подать иск о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Как ранее сообщали журналисты передачи De facto Латвийского телевидения, уголовный процесс управлением Госполиции Рижского региона был начат в еще 2014 году, полиция как минимум три года (до 2017-го, когда Вилипсонс покупал квартиру) не проинформировала Земельную книгу о ведущемся следствии. При оформлении документов в Земельной книге ничто не предвещало беды.

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