Гиргенс: в закупках средств индивидуальной защиты надо поддержать местный бизнес

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс призвал местных предпринимателей участвовать в закупках и предлагать индивидуальные средства защиты службам МВД.

Глава МВД указал, что в кризисной ситуации особенно важно поддержать местных производителей, и государству, которое проводит закупки, в приоритеты нужно выбрать местные товары и продукты.

В настоящее время всем структуры МВД нуждаются в масках, респираторах, защитных очках, одноразовых защитных комбинезонах и многом другом.

Местные производители могут присылать свои предложения в Кризисный центр Государственной пожарно-спасательной службы на мейл: covid@vugd.gov.lv