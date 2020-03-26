Гиргенс: в закупках средств индивидуальной защиты надо поддержать местный бизнес
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Министр внутренних дел Сандис Гиргенс призвал местных предпринимателей участвовать в закупках и предлагать индивидуальные средства защиты службам МВД.

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Глава МВД указал, что в кризисной ситуации особенно важно поддержать местных производителей, и государству, которое проводит закупки, в приоритеты нужно выбрать местные товары и продукты.

В настоящее время всем структуры МВД нуждаются в масках, респираторах, защитных очках, одноразовых защитных комбинезонах и многом другом.

Местные производители могут присылать свои предложения в Кризисный центр Государственной пожарно-спасательной службы на мейл: covid@vugd.gov.lv

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LETA

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Сандис Гиргенс
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