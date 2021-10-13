Глава экспедиции Курм обдумывал поднятие рампы парома "Эстония"

Наблюдая за экспедицией под руководством Маргуса Курма, стартовавшей 18 сентября из голландского порта Эмсхафен на борту исследовательского судна RS Sentinel, с первых же дней чувствовалось, что для исследователей рампа парома имеет крайне важное значение.

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Этот 12-тонный кусок железа еще два года назад, по словам норвежских документалистов, закрывал доступ на автомобильную палубу, но после видеосъемок нынешнего лета оказалось, что он может являться ключевым доказательством, которое дает ответы на вопросы о гибели "Эстонии: в конце концов, подтвердить или опровергнуть официальную версию причин крушения.

Также исследование дало бы возможность точнее проверить, погибла ли Эстония так, как это указано в официальном отчете: визор отвалился, сбил рампу, и вода попала на автомобильную палубу. Маргус Курм в эту версию не верит. И, исходя из этого, у него возник вопрос: почему бы не поднять рампу и не изучить ее, то есть узнать: отваливалась ли рампа вообще и когда?

"Я сразу высказал свою позицию, что Центр расследований в области безопасности мог бы быстро отреагировать и сразу поднять", — сказал Маргус Курм. Но эта идея, выдвинутая в июле через СМИ, улетела в трубу.

К тому времени, по словам Курма, уже было ясно, что на те же координаты выйдет и другая, созданная по частной инициативе экспедиция под его руководством. В голове билась мысль, о которой знали немногие: самостоятельно поднять рампу с морского дна.

"Я спросил у собственника судна, есть ли такая возможность, выдержит ли кран, и попросил приготовиться к этому", — поделился воспоминаниями Курм. Первая проблема собственника исследовательского судна RS Sentinel Курта Рохде, по словам Курма, была юридической: "Он спросил, имеем ли право мы это сделать?" Мнение бывшего прокурора о договоре о могильном покое и действующих в Эстонии законах таково, что юридических препятствий, по сути, нет: "Тюремное заключение и санкции могут зависеть от того, что с этим делать дальше. Если оставить рампу себе, действительно, это — преступление и кража чего-то с места захоронения", — сказал Курм, по словам которого, план был передать рампу морскому музею Эстонии или Швеции.

То, что рампа весит 12 тонн, 5,5 метра в высоту и 8,25 метра в длину, для собственника судна проблемой не является: краны исследовательского судна справились бы с ее подъемом с глубины в 80 метров и установкой на палубе.

"В данном случае, это усложнялось тем, что одна часть находится в донном иле. Это усложняет подъем. Ил добавляет вес и требует больших усилий, чтобы выдернуть рампу со дна", — описал процесс Курм.

Перед началом экспедиции Маргус Курм дал пресс-конференцию, на которой эта идея не упоминалась. Сначала об этом не знал никто, кроме собственника судна Курта Рохде и его самого: "Это было, как искушение. Здравый смысл советовал этого не делать. Это была внутренняя борьба и до тех пор, пока я не принял решение, я не хотел об этом говорить".

То, что руководитель экспедиции думает поднять на борт RS Sentinel пролежавшую на морском дне 27 лет рампу "Эстонии", долетело до ушей журналистов где-то в середине экспедиции, когда Курм начал обсуждать это с собственником судна и другим экспертами.

По его словам, никто не показал, что против идеи. Напротив, скорее одобряли: "Я не помню, чтобы кто-то отмел эту идею. Только у собственника судна были правовые сомнения".

После этого он попросил команду судна под руководством Рохде приготовиться к поднятию рампы. "Было полдня, когда они смотрели и изучали рампу, исходя из того, чтобы ее поднять. Тогда я был близок к тому, что мы сделаем это…", — вспоминает Курм.

Стало ясно, что операция возможна и непреодолимых препятствий нет. Но, несмотря на то, что, по сути, подготовка к поднятию рампы уже началась, а работа завершена наполовину, Курм все же не принял окончательного решения.

Это произошло в конце того же дня, когда спустились сумерки: "Вечером я оценил масштабы рисков и можно сказать, начал опасаться, что этим мы нанесем слишком большой ущерб своей репутации, и все мероприятие получит серьезный отпор". Он решил, что поднимать рампу не будут.

Причин, по его словам, было несколько. Во-первых, Курм же не сообщил о таком плане открыто. На пресс-конференции он заявил, что будет лишь визуальное исследование. Во-вторых, даже если бы рампу удалось поднять без отпора, у критиков возникла бы возможность обвинить его в повреждении рампы и порче улики. Плюс правовая и техническая неудачи: "А что, если бы рампа сорвалась и упала бы обратно? Планка для нас, как частных исследователей была установлена очень высоко. Нам бы такую ошибку не простили".

Утром Курм отправился сообщить о своем решении собственнику судна — человеку с армейским прошлым — Курту Рохде, который высказался коротко, но метко: "Это разумное решение".

"Я думаю, что хозяин судна был счастлив… Это было настоящим вызовом", — дал свою оценку Курм. Днем ранее была проведена работа, подготовлена крупная операция, составлены планы, и тут нажали на тормоза. Что же случилось? "Нет, никто ничего плохого не сказал, ничего не случилось… — сказал Курм и добавил, — попросту говоря, я сдрейфил".

Но поскольку подъем рампы не был целью экспедиции, в целом Курм исследовательскими работами доволен: "Всегда можно лучше. Есть некоторые вещи, которые волнуют, а аппетит приходит во время еды. Например, обнаружив на автомобильной палубе закрытыми две двери для пассажиров, возникло желание идти дальше и выяснить состояние остальных дверей. К сожалению, это не получилось, но от того, что рампу не подняли, чувства досады нет. Я действительно уверен, что исследователи все же достанут ее оттуда".

Руководитель Центра расследований, связанных с безопасностью, Рене Арикас сказал, что сначала попробуют измерить рампу там, где она находится. "И если все же и тогда получить точный обзор повреждений рампы не удастся, то рампа будет поднята", — сказал Арикас.