Глава Госполиции: мы не возвращаемся в 90-е, Латвия — безопасная страна

Глава Госполиции Армандс Рукс заявил, что раскрытие убийств является приоритетом полиции. Это заявление он сделал после убийства в Пурвциемсе футбольного агента Романа Беззубова. Резонансное преступление привело к тому, что у общества появилось много вопросов и о конкретном убийстве, и о расследовании других преступлений, и о работе правоохранительных органов в целом.

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"Убийство — тяжелейшее преступление, совершенное против личности, когда у человека забирают то, что уже не вернуть — жизнь. Понятны обеспокоенность СМИ и общества, а также интерес к этим преступлениям, и стоит сказать, что в этой связи у общества есть право знать актуальную информацию. Тем более, что причина не только в бытовых конфликтах, но и в целенаправленном, тщательно спланированном сведении счетов ", — отмечает Армандс Рукс.

По его словам, независимо от вида убийства приоритетной задачей полиции является выявление таких преступлений и задержание виновных.

"Чтобы раскрыть это преступление, невозможно проводить публичное расследование и обсуждать каждый его этап. Однако тот факт, что действия полиции и то, что уже было сделано, не видны общественности, не обязательно означает, что расследование не было проведено профессионально. Ни одно дело об убийстве не забыто, идет интенсивная работа, которая подчиняется обстоятельствам и имеющимся ресурсам", — сказал глава Госполиции.

Рукс также подчеркнул, что после недавно совершенных преступлений в обществе снова стали говорить "о возвращении 90-х".

"Хочу обратить внимание общественности на то, что подобные преступления — не повседневное явление, а исключительные случаи. Конечно, такие случаи усугубляют общую ситуацию, но статистика показывает, что мы, жители Латвии, по-прежнему живем в относительно безопасной среде ", — резюмировал начальник Государственной полиции.

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