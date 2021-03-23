Глава ГПС: к покушению на убийство пограничника причастна транснациональная оргпреступность

По мнению начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Гунтиса Пуятса, к покушению на убийство пограничника в ноябре 2020 года может быть причастна транснациональная организованная преступность.

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Госполиция и ГПС до сих пор стараются не комментировать нападение и версии, связанные с покушением.

На заседании парламентской комиссии, которое прошло во вторник, Пуятс отметил, что преступники хотели убить одного из лучших пограничников, работавшего в сфере уголовных расследований. Известно, что этот сотрудник принимал участие в борьбе с организованной контрабандой сигарет.

Также глава ГПС поблагодарил полицию за серьезный подход к расследованию этого дела. Пуятс отметил, что он надеется на раскрытие этого преступления и привлечению к ответственности и заказчиков, и исполнителей.

Кроме того, он подчеркнул, что дело расследуется на международном уровне. В работу вовлечены специалисты из Литвы и многих других стран.

"Транснациональная организованная преступность, которая стремилась таким образом повлиять (пограничники), очень сильна. Как видите, если им не удается справиться с пограничниками одним способом, то начинают прибегать к другим", — отметил Гунтис Пуятс.

Как уже сообщалось ранее, 6 ноября было совершено покушение на сотрудника ГПС (1973 г.р.). Когда пограничник направлялся на работу, на него напали вооруженные преступники, которые стали наносить ему удары по телу и голове предметом, похожим на молоток. Пострадавшему удалось вырваться и вызвать скорую.