Глава КГБ Беларуси заявил о задержании граждан Польши и стран Балтии за "совершение агентурных мероприятий"
Foto: LETA

За "совершение агентурных мероприятий" в Беларуси задержаны граждане Польши и стран Балтии, сообщает БелТА со ссылкой на главу КГБ Ивана Тертеля.

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Тертель не привел конкретных данных о количестве задержанных и характере данных. "Нами задержано некоторое количество граждан Польши при совершении активных операций по агентурной связи на нашей территории. Задержаны предатели, с которыми они работали на нашей территории", — сказал глава КГБ Беларуси.

Тертель сообщил, что в Польше, в свою очередь, есть задержанные белорусы, "которые якобы причастны к деятельности Комитета госбезопасности". "Смею вас заверить, что это на самом деле не соответствует действительности. Никто из задержанных на территории Польши не имеет отношения к деятельности белорусских спецслужб. Сам лично проверял, готов за это ручаться и нести ответственность", — подчеркнул он.

По всей видимости, речь идет о девяти задержанных в начале марта людях, о которых отчитывалось польское Агентство внутренней безопасности. Им были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу РФ, а также в участии в ОПГ.

Глава польского МВД Мариуш Каминьский говорил, что подозреваемые якобы "проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили акты диверсии по заказу российской разведки". Официально о национальной принадлежности задержанных польские власти не сообщали.

Среди задержанных за совершение на территории Беларуси агентурных операций есть и граждане стран Балтии. "Мы их выявляем в большом количестве, а нам предъявить претензии наши противники с той стороны не могут", — заявил глава КГБ Беларуси.

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