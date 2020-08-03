Глава Прейльской краевой думы и ее коллеги подозреваются в подделке документов

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обратилось в Латгальскую окружную прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении председателя Прейльской краевой думы Маруты Пливды, которая подозревается в подделке документов в группе и по предварительному сговору. По делу также проходят и другие работники муниципалитета.

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Кроме того, одно из вышеупомянутых лиц также инкриминируется

указание ложной информации в декларации государственного должностного лица, а также покупка и хранение боеприпасов для огнестрельного оружия без соответствующего разрешения на хранение оружия.

В число пяти подозреваемых помимо Маруты Пливды входят чиновники муниципального строительного совета, а также должностное лицо Технического департамента.

Уголовный процесс по этому делу был начат 4 октября 2019 года, а 7 ноября в рамках расследования провели санкционированные обыски.

Доказательства, полученные в ходе досудебного расследования, указывают, что 6 августа и 7 августа 2019 года три должностных лица Прейльской краевой думы при поддержке еще двух сотрудников муниципалитета подделали акт, касающийся ввода в эксплуатацию отремонтированного здания Прейльской думы.

7 августа 2019 года представители Прейльской краевой думы

представили указанный акт представителям Госбюро по контролю а строительством, которые провели внеочередную проверку здания.