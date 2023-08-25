Глава Службы погранохраны Литвы: удивляет поток нелегальных мигрантов в Латвию

Большое количество нелегальных мигрантов, прибывающих в Латвию из Беларуси в последнее время, вызывает удивление, говорит глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

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"Мы определенно наблюдаем рост, особенно на границе с Латвией — цифры в последние дни действительно удивляют, каждый день фиксируется более сотни попыток незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу", — сказал в пятницу журналистам начальник пограничной службы.

За последнюю неделю число мигрантов, пытавшихся пересечь границу из Беларуси в Латвию, варьировалось от 11 до 143 человек в день. В Литве их число колебалось от нескольких до нескольких десятков.

"Именно поэтому нашими латвийскими коллегами были приняты решения об усилении охраны границы, а также принято решение об усилении пограничной службы Латвии другими учреждениями. Мы также реагируем гибко, оцениваем ситуацию и в зависимости от ситуации и степени риска принимаем решения о привлечении других учреждений", — сказал Любаевас.

Между тем министр внутренних дел Агне Билотайте вновь заявила, что мигранты могут пытаться воспользоваться тем, что на границе с Беларусью Латвия принимает меньше мер, чем Литва.

"В Латвии до сих пор нет физического барьера, нет систем пограничного наблюдения, лишь недавно задействована армия. Поэтому все эти решения, принятые в Литве, означают, что наша граница просто закрыта, а в Латвии ситуация иная", — отметила министр.

То, что мигранты хлынули в Польшу, министр объяснила еще и тем, что из Польши удобнее добираться в страны Западной Европы.

По данным пограничников на утро пятницы, попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Литве не было, на границе с Латвией нелегально пересечь границу пытались 53 иностранца, а в среду польские пограничники не пропустили в страну 175 мигрантов.

Наплыв мигрантов из Беларуси начался в 2021 году. Международное сообщество утверждает, что он был организован белорусским режимом в отместку за введенные санкции.