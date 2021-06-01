Глава Уголовной полиции Земгальского региона Созинов решил уйти в отставку
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Андрей Созинов, возглавлявший Бюро уголовной полиции Земгальского региона, по состоянию здоровья решил уволиться со службы в Госполиции.

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В Госполиции сообщили, что 1 июня стал последним рабочим днем для Созинова, который в мае по требованию Службы госбезопасности (СГБ) был отстранен от исполнения служебных обязанностей на время расследования. Созинов проработал в полиции около 29 лет.

Как уже сообщалось ранее, 24 мая СГБ возбудила уголовное дело по подозрению в отмывании денег в крупных размерах и уклонении от указания информации об имуществе или других крупных доходах в декларации государственного должностного лица.

В рамках уголовного дела процессуальные действия проводились на 18 объектах, в том числе в отдельных зданиях Госполиции.

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