Голландия: гражданин Латвии выбил стекло и проник в школу

В минувший четверг голландская полиция задержала 26-летнего гражданина Латвии, который выбил окно и проник в помещения начальной школы De Wiksel в деревне Houtigehage (провинция Фрисландия, Нидерланды).

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Как отмечает Waldnet.nl, полиция получила сообщение о взломе в 02.35. Прибывшие по указанному адресу полицейские заметили выбитое окно главного входа, а внутри здания мужчину в темной одежде.

Как отмечает издание, незнакомец не реагировал на стражей порядка и продолжал ходить по школе. Когда полицейские вошли в школу, латвиец остался в одном из кабинетов и сделал вид, что читает книгу. Мужчина отказывался отвечать на вопросы, в тот момент, когда его стали задерживать, он оказал сопротивление.

Задержанный помещен в изолятор, полиция ведет расследование.