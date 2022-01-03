Гололедица в Риге: на выходных в больницу за помощью обратились более сотни пострадавших

По информации больницы травматологии и ортопедии, в последние дни существенно возросло количество пациентов, получивших травмы на скользких улицах. Информацию о возросшем количестве госпитализированных с травмами, полученными на улице, подтвердила и Служба неотложной медицинской помощи.

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Главврач Больницы травматологии и ортопедии Угис Зартньш сообщил, что и больница, и приемное отделение переполнены пострадавшими на скользких улицах жителями. Он назвал ситуацию драматической, так как наплыв пациентов в пять раз больше, чем может принять приемное отделение, кроме того, болеют многие врачи. Многим пострадавшим требуется хирургическое вмешательство.

Чаще всего в эти дни медики фиксируют травмы плеча, бедра, запястья, лодыжки. Очень много в эти дни за помощью обращаются пожилые пациенты.

В Службе неотложной медицинской помощи, в свою очередь, рассказали, что очень много вызовов с травмами, полученными на улицах, было в минувшее воскресенье. Чаще всего речь шла о травмах рук и ног, однако зафиксирован один случай, когда в результате падения на скользкой поверхности у пациента пострадала голова.