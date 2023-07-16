Госагентство обеспечения: латвийские водители "пропивают" 30 машин в неделю

С 2022 годв в Латвии действует уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если в организме водителя констатировали 1,5 промилле алкоголя. Однако, как отмечают эксперты, нарушителей все еще много: в среднем еженедельно автопарк изъятых машин пополняется примерно 30 автомобилями нетрезвых водителей.

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По данным Rus.LSM.lv, с ноября 2022 года за вождение в нетрезвом виде к уголовной ответственности привлекли 635 водителей. Больше, чем две трети лишились своих транспортных средств. Эти машины попадают на стоянки Госагентства обеспечения (ГО) и ждут, когда их увезут в Украину или передадут Службе госдоходов (VID). VID решает, продать автомобиль с аукциона или отправить на металлолом.

По заключению ГО, продажа конфискованных автомобилей с аукциона или сдача на металлолом происходит медленнее, чем их конфискация у пьяных водителей. Всего к середине июля 2023 года конфисковано уже 432 автомобиля.

"В среднем конфискуют 30 машин в неделю. То есть 30 машин водители "пропивают". Мы не успеваем за таким числом пьяниц", — признал глава Управления ресурсами Госагентства обеспечения Янис Небарс.

Ситуация на стоянках агентства критическая. Более, чем 90% парковочных мест заполнены. На стоянках в Мадоне, Лудзе и Кулдиге мест нет вообще. Треть автомобилей уже передана Украине. На сегодняшний день в Украину передали уже 103 изъятых машины, еще 4 ожидают своей отправки в ближайшее время.