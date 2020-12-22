Госполиция доказала, что деньги на банковских счетах были получены преступным путем

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и преступностью в экономической сфере Бюро криминальной полиции Курземского регионального управления полиции завершили расследование дела о признании собственности, полученной преступным путем.

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В настоящее время в рамках одного дела Курземский районный суд постановил вернуть деньги — 95 000 евро — гражданину Норвегии, а во втором случае суд постановил перечислить в бюджет 121 515,37 евро. Выявление доходов от преступной деятельности стало возможным благодаря сотрудничеству Госполиции со Службой финансовой разведки.

Как отмечает пресс-служба Госполиции, изначально была получена информация о возбуждении уголовного дела в Норвегии по факту мошенничества, в результате которого гражданин Норвегии потерял крупную сумму денег. Полиция установила, что полученные мошеническим путем деньги были перечислены на счет платежного учреждения, зарегистрированного в Великобритании. Также для британской компании, которая занималась торговлей криптовалютой, был открыт счет и в латвийском банке.

Деньги были заморожены, и Курземский районный суд на основании заявления гражданина Норвегии принял решение о возвращении денег обратно на его счет.

Во втором случае полиция заметила подозрительные сделки на счетах одного предприятия: в результате нескольких сделок на счетах фирмы появилась крупная сумма — 121 515, 37 евро. Представитель предприятия не смог объяснить, откуда такая сумма, а также высказывал разные версии. Однако следователи смогли доказать, что ни одна из них не соответствовала действительности.

В этом случае также было достаточно доказательств, чтобы признать деньги полученными преступным путем, и Курземский районный суд постановил перечислить их в госбюджет.