Госполиция начала уголовный процесс по делу о захвате самолета Ryanair в Минске
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Госполиция Латвии начала уголовный процесс по делу о захвате пассажирского самолета Ryanair, который произошел в мае текущего года в Минске.

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В конце мая полиция начала ведомственную проверку, однако позже было принято решение о начале уголовного процесса. Проверка была начата, поскольку на борту самолета в момент захвата находились два гражданина Латвии.

Полиция пока не комментирует, будет ли это дело расследовано в рамках международного сотрудничества.

Уголовное дело возбуждено по разделу Уголовного кодекса о преступлениях против свободы, чести и достоинства. Этот раздел УЗ содержит нормы, предусматривающие ответственность за похищение, незаконное лишение свободы и захват заложников.

Как уже сообщалось ранее, 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. На борту находился 171 пассажир из 12 стран, в том числе оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич, которого после посадки вместе со спутницей Софией Сапегой задержали по обвинению в организации массовых беспорядков.

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LETA

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LETA

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