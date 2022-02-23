Госполиция планирует задействовать "интернет-полицейских"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Государственная полиция планирует внедрить "интернет-полицейских", которые будут следить за соблюдением правил в социальных сетях и интернете.

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Начальник главного управления полиции порядка Андрис Зеллис заявил журналистам в среду, что одной из функций таких полицейских будет своего рода патрулирование сети, но рассматриваются и другие обязанности.

В настоящее время идея находится только в стадии подготовки, поэтому пока неизвестны ни точный объем функций, ни сколько сотрудников правоохранительных органов будет назначено для выполнения таких задач. Полиция изучает зарубежную практику в этой сфере.

Начальник главного управления криминальной полиции Андрей Гришин обратил внимание на то, что, согласно планам, "интернет-полицейские" будут общаться в социальных сетях и отслеживать высказывания, содержащие угрозы и агрессию.

Параллельно с вышеупомянутой идеей Госполиция также работает над созданием централизованного подразделения по борьбе с киберпреступностью. Планируется, что оно заработает в ближайшее время. В настоящее время расследованием киберпреступлений занимаются отдельные подразделения управления по борьбе с экономическими преступлениями и Рижского регионального управления, отметил Гришин.

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