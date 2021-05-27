Госполиция побывала с проверками в SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde

Сотрудники Госполиции в минувшую среду провели процессуальные действия в на елгавсокм муниципальном предприятии SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde.

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Представитель Елгавского самоуправления Лига Клисмета при этом отметила, что несмотря на проверки, предприятия продолжает выполнять свои функции.

В Елгавской думе не смогли прокомментировать ситуацию, также в самоуправлении не смогли дать ответ, где в данный момент может находиться член правления SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde Юрис Видзис.

Телефон Видзиса в четверг был отключен, на рабочем месте он не появился.

В Госполиции подтвердили, что в минувшую среду процессуальные действия проводились во разных местах Латвии. Однако в интересах следствия эта информация не комментируется.