Госполиция побывала с проверками в SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde
Foto: F64

Сотрудники Госполиции в минувшую среду провели процессуальные действия в на елгавсокм муниципальном предприятии SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde.

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Представитель Елгавского самоуправления Лига Клисмета при этом отметила, что несмотря на проверки, предприятия продолжает выполнять свои функции.

В Елгавской думе не смогли прокомментировать ситуацию, также в самоуправлении не смогли дать ответ, где в данный момент может находиться член правления SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde Юрис Видзис.

Телефон Видзиса в четверг был отключен, на рабочем месте он не появился.

В Госполиции подтвердили, что в минувшую среду процессуальные действия проводились во разных местах Латвии. Однако в интересах следствия эта информация не комментируется.

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LETA

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LETA
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