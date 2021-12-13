Госполиция призывает не ходить на мероприятие "Рододендрон"

В связи с призывами собраться на мероприятие "Рододендрон", которое проводит парламентарий Алдис Гобземс, Госполиция обращает внимание на то, что в настоящее время в Латвии все еще действуют ограничения на собрания людей. Полиция напоминает, что призывы собраться и сами собрания, на которых присутствует больше разрешенного количества лиц, являются правонарушением со всеми вытекающими из этого последствиями.

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Госполиция также напоминает, что еще несколько недель назад в Латвии были введены очень строгие ограничения,многие услуги были недоступны, не работали торговые центры и т. д.

"В настоящее время, благодаря осознанию большинством жителей необходимости ограничений, совместными усилиями удалось снизить заболеваемость вирусом, что позволило в некоторой степени облегчить нагрузку на систему здравоохранения. Соответственно, многие ограничения были ослаблены, поэтому разные услуги, хотя и на разных условиях, стали доступны. Однако необходимо понимать, что ситуация очень хрупкая, а массовые митинги могут привести к новой вспышке болезни, которая снова может привести к ужесточению ограничений", — указали в Госполиции.

Начальник Госполиции Армандс Рукс, обращаясь к организатору акции "Рододендрон" и активистам, призвал их отказаться от проведения несанкционированного мероприятия, а также напомнил, что они могут нарушить закон "О проведении собраний, шествий и пикетов". Кроме того, шеф полиции подчеркнул, что за нарушение статьи Уголовного закона о нарушении ограничений и запретов во время чрезвычайной ситуации предусмотрена уголовная ответственность.

"Хочу отметить, что сотрудники Госполиции в соответствии с возложенными на них обязанностями и задачами должны обеспечивать общественный порядок, бороться с преступностью, то есть предотвращать и пресекать различные правонарушения. Полицейские не должны допускать бездействия в таких случаях. Госполиция всегда была, есть и будет частью общества, и сотрудники полиции, как и любой другой член общества, страдают от пандемии и ее последствий", — завил Рукс.

Он также обратился к жителям Латвии с призывом быть понимающими, терпимыми и не поддаваться на провокации, совершая правонарушения в виде массовых собраний во время пандемии Covid-19, ставящих под угрозу свое личное здоровье и здоровье окружающих.

"Полиция готова к любому сценарию развития этих событий. Мы очень рассчитываем на понимание, ответственность и способность общества противостоять вызовам, создаваемым пандемией, не отвечая на призывы провокаторов к дестабилизации. Подчеркиваю, что целью полиции во время пандемии было не наказание, а забота об общественной безопасности. В то же время необходимо понимать, что незаконная деятельность также влечет за собой последствия. Давайте нести ответственность перед собой, перед другими и перед своей страной!"

Как уже сообщалось ранее, депутат Алдис Гобземс намерен провести акцию "Рододендрон" 13 декабря возле Президентского замка.