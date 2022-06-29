Управление безопасности дорожного движения Государственной полиции продолжает использовать для контроля ситуации на дорогах дроны. Так во вторник, 28 июня в Риге на улице Иерикю за час с помощью дрона было зафиксировано сразу 10 агрессивных водителей.

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Контроль безопасности движения проводился с 9 до 10 часов утра на участке улицы Иерикю - от ул. Кастранас до Густава Земгала гатве. Примерно за час были зафиксированы 10 водителей, которые по полосе общественного транспорта объезжали колонну машин - это также считается агрессивной манерой вождения.

Среди 10 водителей, двое нарушили также другие правила дорожного движения. Один из водителей сель за руль во время запрета на управление транспортным средством, в свою очередь, у второго - не было техосмотра.

Девять водителей получили штрафы в размере 70 евро, один дополнительно получил еще 55 евро за езду без ТО. В свою очередь, одному водителю выписан максимальный штраф за агрессивную езду в размере 280 евро, так как этот водитель сел за руль во время действия запрета на управление транспортным средством - за что дополнительно получил еще один штраф в размере 500 евро.

Государственная полиция напоминает: за агрессивную езду полагается штраф от 70 до 280 евро и шесть штрафных пунктов. За пять месяцев текущего года полиция зафиксировала уже 662 агрессивных водителя. В прошлом году за аналогичный период таковых было 526 водителей.