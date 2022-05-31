Госполиция: в понедельник в автоавариях пострадали 15 человек

Вчера в Латвии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 15 человек, сообщили в Государственной полиции.

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Среди пострадавших был пешеход, двое велосипедистов и два водителя электросамоката.

Вчера полиция задержала десять водителей за вождение в нетрезвом виде, составила 149 протоколов на водителей, превысивших скорость, и всего 275 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения.