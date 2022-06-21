Госполиция: в понедельник в ДТП пострадали 15 человек

За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 15 человек, сообщили в Государственной полиции.

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В понедельник в стране зарегистрировано 123 ДТП, в 14 из которых есть пострадавшие. При этом 12 происшествий зафиксировано в Риге.

Трое из пострадавших участников дорожного движения передвигались пешком, один — на велосипеде и еще четверо — на электросамокатах.

В общей сложности за сутки на дорогах страны было составлено 353 протокола об административных правонарушениях, по которым 10 водителей наказаны за вождение в нетрезвом виде и один — за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Четверо водителей оштрафованы за агрессивное вождение, а большинство — 145 — за превышение скорости.