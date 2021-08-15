Госполиция: в субботу в ДТП пострадали 24 человека
Foto: LETA

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) пострадали 24 человека, в том числе три пешехода и пять велосипедистов, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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В Рижском регионе пострадали восемь человек, в том числе один пешеход и два велосипедиста, в Латгале — один пешеход и один велосипедист, в Видземе — семь человек, из них два велосипедиста, в Курземе — один пешеход, а в Земгале — шесть человек.

Вчера в стране было зарегистрировано 97 ДТП, из которых в 18 ДТП были пострадавшие, при этом ни в одном из них погибших не было.

По данным Госполиции, 42 дорожно-транспортных происшествия произошло в субботу в Рижском регионе, 17 — в Земгале, 15 — в Видземе, 11 — в Курземе и 12 — в Латгале.

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LETA

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LETA
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