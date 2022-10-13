Госполиция: возможен рост имущественных преступлений

По мере роста стоимости жизни и приближения самых темных месяцев года количество преступлений против собственности может расти, в то время как уровень преступности в стране в целом умеренно снижается. Об этом в четверг в программе Латвийского радио "В точке пересечения" заявил глава Государственной полиции Арманд Рукс.

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Полиция следит за развитием преступности и, хотя кому-то может казаться иначе, но уровень преступности в стране умеренно падает, и на это есть несколько причин, сказал Рукс.

В то же время понятно, что в темные осенние и зимние месяцы можно ожидать определенного роста имущественных преступлений, в том числе краж и уличной преступности, сказал Рукс.

Несмотря на вышеизложенное, полиция пока не увидела значительного роста этих преступлений. С учетом того, что с целью экономии электроэнергии в стране может быть отключено уличное освещение, Рукс призывает людей быть осторожными, обращать внимание на подозрительных лиц и при необходимости сообщать в полицию по телефону 110.