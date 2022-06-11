Госполиция: за ДТП за истекшие сутки пострадал 21 человек
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За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадал 21 человек, в том числе один пешеход, один велосипедист и три лица, передвигавшихся на электрических самокатах, сообщили в Государственной полиции.

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Из 142 ДТП, зарегистрированных вчера в стране, 45,1%, или 64 случая произошло в Риге. 26 ДТП зафиксировано в Латгальском регионе, 21 — в Земгальском, 19 — в Курземском и еще 13 аварий случилось в Видземе.

В общей сложности в связи с различными нарушениями правил дорожного движения за истекшие сутки составлено 372 административных протокола: 139 — за превышение разрешенной скорости движения, 11 — за управление автомобилем в нетрезвом виде, еще 11 — за агрессивное вождение.

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