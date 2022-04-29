Госполиция: за сутки на дорогах Латвии произошло 64 ДТП
Foto: Shutterstock

В минувшие сутки в Видземе произошло ДТП, в результате которого погиб велосипедист, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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В четверг, 28 апреля, в целом зарегистрировано 64 аварии, в 16 из которых есть пострадавшие. В девяти ДТП в Риге в целом пострадали девять человек, в том числе четыре пешехода и один велосипедист. В Земгале среди трех пострадавших был один пешеход. Тем временем, в Латгале один из двух пострадавших был пешеходом.

В Видземе вчера в ДТП травмы получили два человека — оба велосипедисты. Кроме того, в результате одной аварии велосипедист погиб.

В целом за минувшие сутки в Латвии оформлено 405 протоколов об
административных правонарушениях. Пять водителей были оштрафованы за вождение в нетрезвом виде, 11 — за агрессивную езду, а 164 — за превышение разрешенной скорости.

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