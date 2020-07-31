Госполиция: за сутки в ДТП на дорогах Латвии пострадали 10 человек

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на территории Латвии пострадали 10 человек, в том числе один пешеход и два велосипедиста.

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В общей сложности за прошедшие сутки было зарегистрировано 82 ДТП, в восьми из которых пострадали люди.

В Риге произошло 40 аварий, в Латгале — 15, в Видземе — 11, в Курземе — девять, а в Земгале — семь.

За минувшие сутки на дорогах Латвии были задержаны семь водителей в состоянии алкогольного опьянения.

За превышение скорости было оформлено 150 протоколов, а в общей сложности за нарушения правил дорожного движения — 331 протокол.