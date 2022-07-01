Госполиция: за сутки в ДТП пострадали 18 человек

Вчера в Латвии зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 18 человек, сообщили в Государственной полиции.

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Среди пострадавших было три велосипедиста, шесть водителей электросамокатов и один пешеход.

Вчера полиция задержала за вождение в нетрезвом виде 12 водителей. В Риге задержан водитель, употребивший наркотические вещества.

Вчера на водителей, превысивших скорость, было составлено 164 протокола, а за различные нарушения правил дорожного движения — 368 протоколов.