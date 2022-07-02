Государственная полиция ищет пропавшую Марту Погиню
Foto: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает пропавшую Марту Погиню, 2010 года рождения, сообщила старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Диана Лукина.

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1 июля этого года в период между 12:30 и 15:00 девочка ушла из дома в Риге, на улице Саркандаугавас, и не вернулась.

Приметы девочки: рост примерно 170 сантиметров, среднего телосложения, светлые обесцвеченные волосы до подбородка. Была одета в короткие джинсовые шорты, черный топ, черную куртку с капюшоном и черные босоножки.

Как поясняют в Госполиции, девочка может гостить у подруги по имени Вика.

Государственная полиция призывает жителей посмотреть на фотографию девочки и любого, кому известно возможное местонахождение подростка, сообщить о нем по телефону 67085921 или 110.

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