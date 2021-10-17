Государственной полиции нужен офицер по связям в России; туда ведут следы преступлений

Следы нескольких заказных убийств в Латвии ведут в Россию, с которой у латвийских правоохранительных органов не налажено хорошее сотрудничество. Но эта проблема может быть решена путем создания офицера по связям в соседней стране, заявил в программе Nekā personīga начальника Государственной полиции Армандс Рукс.
Авторы Nekā personīga напомнили, что до сих пор не раскрыты такие серьезные преступления, как убийства управляющего неплатежеспособностью и адвоката Мартиньша Бункуса, юриста и политика Павла Ребенка, футбольного агента Романа Беззубова и судьи Яниса Лаукрозе, а также исчезновение адвоката Айнарса Платачса. Полиция утверждает, что следы многих заказных убийств ведут в Россию.
Бывший начальник криминальной полиции Валдис Пумпурс, который когда-то возглавлял группу по расследованию убийства Лаукрозе, признал в передаче, что следы этого преступления, вероятно, также могут быть найдены в России, но соседняя страна однажды отказалась сотрудничать с латвийскими правоохранительными органами.
"Очень важно — работать с иностранными коллегами. Если у нас сегодня нет проблем с работой в Европейском Союзе, то за его пределами это довольно проблематично или даже невозможно. И это одна из причин, по которой нам нужно подумать, как с этим справляться в будущем", — подчеркнул Пумпурс.
Сейчас у Государственной полиции за пределами Латвии есть три офицера по связям — один в Великобритании и два в Европоле. Такие офицеры помогают полиции в оперативной работе, и когда уголовное дело возбуждено и надо собрать доказательства.