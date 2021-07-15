ГПСС получила 45 вызовов, связанных с грозой и сильным ветром
Foto: Facebook/Dainis Ģelzis

В Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило 45 вызовов в связи с ущербом, нанесенным грозой и сильным ветром в среду.

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Как сообщила пресс-секретарь ГПСС Агрита Витола, больше всего звонков — 28 — поступило из Риги и ее окрестностей с 15.20 до 20 часов.

Спасатели в основном убирали с дорог сломанные деревья, которые беспокоили водителей или пешеходов или представляли опасность для них, а в одном случае в Риге дерево было убрано с фасада жилого дома. Сломанные деревья упали также на провода и автомобили.

В Царникаве один участок дороги пришлось очищать от 19 сломанных деревьев, сказала Витола.

За прошедшие сутки, с 6.30 14 июля по 6.30 15 июля, в ГПСС поступило 100 вызовов, в том числе 19 на пожары и 67 на спасательные операции.

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