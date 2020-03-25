ГПСС: в Юрмале и под Зилупе в пожарах погибли два человека

За прошедшие сутки в Латвии потушено 52 пожара, в огне погибли два человека, еще один пострадал, свидетельствуют данные Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

В 17.30 спасатели получили вызов из Юрмалы, где горел садовый домик. К моменту прибытия ГПСС, дом (20 квадратных метров) горел открытым пламенем, также горело и 15 квадратных метров старника. Под обвалами постройки спасатели нашли погибшего человека.

Второй трагический пожар произошел в Зилупском крае, где горело заброшенное здание. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. На месте происшествия найдено тело.

Всего во вторник восемь пожаров произошло в краях, семь — в Риге, три — в других городах. Также зарегистрировано 34 пожара прошлогодней травы.

С начала года в Латвии зарегистрировано 1278 пожаров, в том числе 169 возгораний прошлогодней травы. В огне пострадали 67 человек, 28 погибли.