ГПСС: за сутки в результате пожаров в Латвии погибли три человека

По информации Государственной пожарно-спасательной службы, в результате пожаров за минувшие сутки погибли три человека.

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В 00.33 на пульт дежурного поступил сигнал из края Аугшдаугавас, где открытым пламенем горела одноэтажная постройка. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Во время работ по ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших.

Кроме того, еще один человек пострадал. К моменту приезда пожарных он уже находился в соседнем доме, откуда спасатели помогли ему добраться до скорой. В 04.30 работы по ликвидации пожара были завершены.

Еще один трагический пожар произошел в 13.08, в Краславском районе. К моменту приезда сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы одноэтажный дом горел открытым пламенем, у него обвалилась крыша, а искры перекинулись на ближайший сарай.

Общая площадь пожара составила 212 квадратных метров. Во время работ на месте происшествия спасатели нашли погибшего. Обстоятельства ЧП устанавливаются.