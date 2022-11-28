Грабитель возле банкомата напал на пенсионерку и отобрал деньги
Foto: AFP/Scanpix

Полиция задержала подозреваемого в ограблении пенсионерки в Даугавпилсе.

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По сообщению пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 26 ноября мужчина 1976 г. р. напал на пенсионерку 1949 г. р., когда та снимала деньги в банкомате: злоумышленник повалил жертву и выхватил у нее из рук несколько купюр.

Свидетелями нападения стали двое мужчин, которые не остались в стороне и своими силами задержали нападавшего, а затем вызвали полицию. Известно, что задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции.

Похищенные деньги возвращены законной владелице, в отношении подозреваемого начат уголовный процесс.

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