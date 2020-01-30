Грабители в масках напали на магазин и, удерживая продавца, похитили деньги

В минувший вторник в Пилскалне двое грабителей в масках ворвались в местный магазин и, взяв в заложники продавца, похитили деньги. Об этом сообщает Degpunktā.

Женщина, работающая в магазине, рассказывая о нападении, не может сдержать слез. Преступники проникли в магазин около половины седьмого, дождавшись момента, когда в помещении не будет покупателей.

"Они вбежали уж в масках, на них была темная одежда. Я стояла за прилавком, когда один подбежал ко мне со спины, закрыл рот и сказал: "Не кричи!" [по-русски] Второй сразу же забрал из кассы деньги, блоки сигарет", — вспоминает нападение продавец.

После этого преступники проверили подсобку, где забрали все, что только попалось им под руку. Они также успели повредить старый кассовый аппарат, надеясь, что в нем хранятся деньги.

Как отмечает потерпевшая, затем налетчики сели в машину и скрылись с места преступления. По делу начат уголовный процесс. Полиция просит всех, кто мог видеть в минувший вторник в Неретском крае мужчин в масках, сообщать по телефону 110.