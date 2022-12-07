Гражданин Белоруссии оштрафован на 5000 евро за попытку обойти санкции ЕС

Гражданин Белоруссии, обвиняемый в попытке ввоза товаров из Беларуси, импорт которых запрещен в ЕС, приговорен к штрафу в размере 5000 евро.

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По данным прокуратуры, обвиняемый, представляющий SIA ​​и зная, что ЕС ввел санкции в отношении некоторых белорусских товаров, приобрел 13 упаковок шпал из хвойных пород, а также восемь килограммов стальных гвоздей белорусского производства и хотел ввезти купленные, но подпадающие под санкции товары в Латвию.

Обвиняемый полностью согласился с объемом и правовой квалификацией инкриминируемого ему преступного деяния, а также признал свою вину в содеянном и раскаялся. Учитывая, что правонарушение было совершено в интересах юридического лица, был начат процесс применения мер принудительного характера в отношении компании.

Прокурор, принимая во внимание отношение обвиняемого к содеянному и в связи с этим оценив, что совершено тяжкое преступление, пришел к выводу, что обвиняемый не должен быть приговорен к лишению свободы, но и не может оставаться безнаказанным.

Постановлением прокуратуры обвиняемый был оштрафован на 5000 евро, а к компании ограничила права и наложили запрет на ввоз товаров из Беларуси сроком на один год.