Гражданин Киргизии пытался дать взятку пограничнику – ему назначили штраф в 5 тысяч евро

Прокуратура назначила штраф в 5 тысяч евро гражданину Киргизии, который пытался дать взятку латвийскому пограничнику. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной пограничной службе.

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5 мая в Силенском пункте пограничного контроля работники погранслужбы констатировали гражданина Киргизии, который собирался въехать в Латвию на транспортном средстве без действующего техосмотра.

Чтобы пересечь границу без помех, водитель транспортного средства предложил пограничникам 100 евро.

За взяточничество против гражданина Киргизии 1959 года рождения начат уголовный процесс, мужчина должен будет оплатить штраф.

