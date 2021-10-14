Гражданин Латвии, который незаконно вывез иракцев, оштрафован на 4 000 евро

Паневежский районный суд (Литва) оштрафовал гражданина Латвии на 4000 евро за незаконное перемещение нелегалов через границу.
По данным досудебного расследования, история незадачливого латвийца началась еще в августе нынешнего года, когда он решил с помощью соцсетей продать свой подержанный автомобиль VW Golf.
По словам обвиняемого, вскоре он получил сообщения на английском языке от человека, желающего приобрести машину. Приехав на встречу и осмотрев автомобиль, потенциальный покупатель, который оказался нелегалом из Ирака, попросил отвезти его с семьей в Вильнюс. И хотя продавец попросил за эту услугу большую сумму, мужчина согласился.
На следующий день они встретились в условленном месте в Риге и отправились в Вильнюс, однако были остановлены уже на литовской стороне. Вскоре всех четверых граждан Ирака вернули обратно в Латвию, а против латвийца начали уголовный процесс.