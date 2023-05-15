Гражданин Литвы на собранные для Украины пожертвования купил себе BMW

Каунасская палата Каунасского участкового суда рассмотрела уголовное дело, в котором Г.М. (на его счету уже было 9 судимостей) обвинили в мошенничестве и краже чужого имущества в крупных размерах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно материалам дела, каунасец Г.M. в октябре 2022 г. по интернету связался с помогавшим Украине волонтером и обещал за собранные 18 000 евро купить и доставить в Украину 49 шин для грузовиков.

Обвиняемый выписал счет, указав ложные данные, подписал квитанцию о приеме денег от благотворительной организации, но в указанный срок шины не доставил, деньги не вернул. Выяснилось, что обвиняемый Г.M. использовал деньги для своих нужд и купил за 13 000 евро BMW (автомобиль во время расследования был найден).

Большую часть украденной суммы вернули благотворительной организации. Этого человека также обвиняли в том, что он, имитируя попытку купить еще один автомобиль, украл дорогостоящее чужое имущество. Примерно через месяц Г.М. нашел в интернете объявление о продаже автомобиля BMW RADA 5 GT, связался с продавцом, договорился об осмотре автомобиля, а потом сел в машину и уехал на ней. Так Г.M. присвоил себе имущество стоимостью 18 500 евро.

Решением суда от 12 мая 2023 г. суд признал Г.М. виновным в краже (УК 3 ч. 178 ст.) и мошенничестве (УК 2 ч. 182 ст.). Осужденному назначено наказание в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы. Приговор в течение 20 дней можно обжаловать.