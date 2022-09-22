Гражданин Литвы пытался купить у пограничника место в очереди, предложив взятку

Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали гражданина Литвы, пытавшегося передать взятку латвийскому пограничнику.
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В ГПС пояснили, что задержание было проведено в минувший вторник на КПП "Терехово". Литовец предложил пограничнику 100 евро за то, чтобы тот, используя свое служебное положение, позволил ему пройти досмотр без очереди.
По факту взятки в отношении нарушителя (1958 гр.) начат уголовный процесс. По решению прокуратуры он был оштрафован на 10 минимальных зарплат — 5000 евро.
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