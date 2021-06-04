Гражданин России незаконно ввез из Латвии семь незадекларированных машин

Печорский районный суд Псковской области назначил штраф в размере 8 миллионов 300 000 рублей (более 88 000 евро) жителю Санкт-Петербурга, который признан виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей.

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По данным новостного портала "Фонтанка.ру", в период с 2016 по 2018 год мужчина незаконно ввез из Латвии через посты Псковской таможни семь автомобилей (BMW, Mersedes-Benz, Dodge) с поддельными идентификационными номерами и госзнаками от российских автомобилей, состоящих на учете в ГИБДД.

При этом на таможне он представил недостоверные сведения, что позволило ему избежать декларирования и уплаты таможенных платежей. Ввезенные транспортные средства он продал.