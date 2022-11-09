Гражданин Украины оштрафован на 1500 евро за использование фальшивых документов

По информации пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 7 ноября за использование фальшивых документов пограничники задержали гражданина Украины.
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Как отмечают в ГПС, при пересечении на легковом автомобиле границы на КПП "Терехово" 31-летний украинец предъявил поддельное водительское удостоверение.
По данному делу был начат уголовный процесс. По решению прокурора иностранец оштрафован на 1500 евро.
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